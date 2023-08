Aanval op Oekraïense stad: doden en tientallen gewonden

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky houdt Rusland verantwoordelijk voor de raketaanval. Hij zegt dat het centrale plein in de noordelijke stad is geraakt, evenals een theater en een universiteit. "Rusland veranderde een normale zaterdag in een dag vol pijn en verlies."

Op videobeelden is te zien dat de vermeende raketaanval een ravage heeft aangericht: