Orka Lolita overlijdt vlak voor vrijlating na 50 jaar gevangenschap in VS

Al in 2003 werd een documentaire gemaakt over de orka. Sindsdien zijn meerdere demonstraties geweest tegen het gebruik van de orka in shows.

Opvangcentrum aan zee

Na het besluit dat Lolita de shows niet meer hoefde te doen, werd gezocht naar een andere verblijfsplek voor het zoogdier. Vrijlaten in de oceaan was alleen geen optie, omdat ze al sinds 1970 in gevangenschap leefde. Dierenorganisatie PETA hoopte dat Lolita in een opvangcentrum aan zee terecht kon. Voorlopig bleef ze in het park.