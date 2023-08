VS akkoord met sturen F-16's van Nederland naar Oekraïne

De Verenigde Staten hebben goedgekeurd dat F-16-straaljagers vanuit Nederland en Denemarken naar Oekraïne worden gestuurd zodra de opleiding van Oekraïense piloten is voltooid. Volgens een Amerikaanse regeringsfunctionaris heeft de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken dat per brief laten weten aan de twee landen.

Het duurt mogelijk nog een jaar voordat de F-16's daadwerkelijk worden verzonden. Vandaag werd bekend dat de opleiding van de eerste Oekraïense vliegers vermoedelijk pas in de zomer van volgend jaar volledig is afgerond. Nederland en Denemarken verzorgen de opleiding van de Oekraïense piloten. Ministers Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en Kajsa Ollongren (Defensie) zijn blij met het nieuws, maar benadrukken dat de levering zorgvuldig moet gebeuren. Eerder liet de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov nog weten niet te spreken te zijn over de levering van de moderne gevechtsvliegtuigen als de F16 aan Oekraïne. Rusland ziet de levering ervan als een nucleaire bedreiging. 'Catastrofale gevolgen' Lavrov wees erop dat F16's met kernwapens kunnen worden uitgerust. "De VS en zijn NAVO-bondgenoten creëren het risico op een directe militaire confrontatie met Rusland en dat kan catastrofale gevolgen hebben."