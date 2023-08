Correspondent Eva Hartog Rusland uitgezet: visum niet verlengd

"En dat onafhankelijke journalistiek in Rusland onmogelijk is, ondanks de tientallen collega's die daar nog steeds fantastisch werk leveren. Maar in de lage verwachting schuilt de normalisatie van het abnormale. En dus zeg ik: ik ben onprettig verrast."

Hartog kwam in de zomer van 2019 voor RTL Nieuws werken als Rusland-correspondent. Toen de oorlog in Oekraïne begon, zette Hartog haar werk buiten Rusland voort. Ze maakten tal van verhalen, zoals over Russische mannen die de grens over glipten om aan de mobilisatie te ontkomen: