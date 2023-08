Elke dag vapen kost MMA-vechtsporter in VS deel van zijn long: 'Stop ermee'

Vooral omdat Tobin zo fit was - hij trainde om vechter te worden in de professionele klasse van de Mixed Martial Arts (MMA) en werkte als elektricien - dacht hij dat hij 'onoverwinnelijk was'. "Mijn conditie was goed, ik was gezond. Ik had alleen nooit moeten beginnen met vapen, ik heb mijn longen niet behandeld zoals ze behandeld zouden moeten worden."

Enorme steken in rug

Want na vijf jaar vapen, kreeg Tobin op 20 juli opeens een enorme stekende pijn in zijn rug terwijl hij aan het werk was. Hij dacht aan een verrekte spier, maar de arts op de spoedeisende hulp vertelde hem iets heel anders. Hij had een klaplong.