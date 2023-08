Brits stel moet 127 euro betalen voor printen tickets Ryanair: 'Je moet je schamen'

"Je hebt ze 110 pond in rekening gebracht om ze op de luchthaven uit te printen. 110 pond voor 2 stukjes papier, wat 1 minuut duurde. Je moet je schamen."

13 miljoen keer gelezen

Door het bericht, dat nu ruim 13 miljoen keer is gelezen, kreeg Ryanair een golf van kritiek over zich heen. De één vindt dat er wetten moeten komen om passagiers hiervoor te beschermen, de ander vindt dat Ryanair de kosten moet terugbetalen. Maar vrijwel iedereen snapt de woede die de familie Jaffe had.

"Ik denk dat mensen Ryanair haten", reageerde Ruth op de duizenden berichten op X.

Ryanair stelde in een verklaring dat reizigers die met Ryanair vliegen 'ermee instemmen om online in te checken' en daar ook herinneringen over krijgen per mail en sms. "We betreuren het dat deze passagiers hun e-mailherinnering hebben genegeerd en niet online hebben ingecheckt."

Naast de extra kosten die Ruth en Peter kregen, is vliegen sowieso duurder geworden dan voor corona. In onderstaande video vertellen we waarom dat is.