Nederlandse F16's ingezet voor tegenhouden Russisch militair vliegtuig

De straaljagers blijven normaal gesproken in de buurt tot het contact is hersteld, of tot het onbekende toestel het Nederlandse luchtruim weer heeft verlaten. In het uiterste geval kunnen de gevechtspiloten de opdracht krijgen een toestel neer te halen.

Een maand geleden kwamen de F-16's van de Koninklijke Luchtmacht ook in actie. Toen werd een vliegtuig onderschept, omdat er geen contact met het toestel kon worden gelegd.

Meerdere Russische vliegtuigen

Het komt met enige regelmaat voor dat Russische vliegtuigen het luchtruim van een Europees land schenden of dicht in de buurt komen. Nederland heeft begin dit jaar meerdere malen Russische vliegtuigen onderschept toen ze waren gestationeerd in Polen om het NAVO-luchtruim te bewaken.