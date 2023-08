Rode Kruis vreest rampjaar: 'En dit is nog maar het begin'

Het is al enige tijd duidelijk dat natuurverschijnsel El Niño zich aan het vormen is, doordat het zeewater langs de evenaar in de Stille Oceaan opwarmt. De piek van El Niño komt meestal in december.

Cyclonen, overstromingen en levensbedreigende hitte

In grote delen van de wereld heeft dit effect op het weer. Zo is er door El Niño meer kans op hitte en droogte in veel delen van de wereld. Sommige delen van Azië en Zuid-Amerika hebben juist meer kans veel regenval, wat weer kan leiden tot overstromingen. Al met al zegt het Rode Kruis zich 'schrap te zetten' voor een 'seizoen vol cyclonen, overstromingen en levensbedreigende hitte'.

Wat El Niño precies is, leggen we je uit in onderstaande video: