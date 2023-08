Nederlandse vrouw overleden tijdens wandeling op Tenerife, mogelijk door hitte

De vrouw werd gisteravond rond 18.00 uur bewusteloos gevonden op een wandelroute in de wijk Vera de Erques. Na het alarmeren van de Spaanse politie, werd de vrouw per helikopter overgebracht naar een plek waar de ambulance haar kon helpen. Maar de artsen daar constateerden direct dat ze een hartstilstand had gekregen. Ze probeerden haar nog te reanimeren, maar die hulp mocht niet meer baten.

Dode in Fuerteventura

Ook op het Canarisch eiland Fuerteventura viel afgelopen weekend een dode, mogelijk ook als gevolg van de hitte. In Morro Jable, gelegen in het zuiden van het eiland, werd gisteren het levenloze lichaam van een 40-jarige vrouw gevonden. Haar nationaliteit is niet bekend. Ambulancemedewerkers stelden meteen vast dat de vrouw was overleden.

Alle Canarische eilanden kampten met hevige hitte afgelopen weekend. De temperatuur schommelde tussen de 35 en 40 graden. Aankomende week wordt het naar verwachting iets minder heet.