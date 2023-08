Baby van 23 dagen oud omgekomen bij Russische aanval op Cherson

Bij de aanval op het dorp Sjyroka Balka in Cherson werd de baby gedood. Ook de vader en moeder van het kindje kwamen om, net als een andere man, schrijft Yermak.

De 12-jarige zoon van het koppel, en dus de broer van de baby, werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij alsnog aan zijn verwondingen overleden. Ook in het dorp Stanislav waren er twee doden te betreuren.

'Ze zullen nooit stoppen'

Ook de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken Ihor Klymenko deelt het bericht. Hij schrijft daarbij: "Terroristen zullen nooit stoppen met het vrijwillig doden van burgers. Terroristen moeten worden gestopt. Met geweld. Iets anders begrijpen ze niet."