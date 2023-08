Vader 'jungle-kinderen' Colombia opgepakt om seksueel misbruik

Het was in mei groot nieuws, toen een klein vliegtuigje was neergestort in het Amazonewoud. Na een intensieve zoektocht werd het vliegtuigje na ruim twee weken gevonden, samen met de lichamen van drie volwassenen. Maar van de vier kinderen die ook aan boord zaten, ontbrak ieder spoor.

Ook Nederlanders zochten mee

De zoektocht naar hen, waar ook Nederlanders bij betrokken waren, werd door de hele wereld gevolgd. Meer dan driehonderd mensen zochten dag en nacht naar de kinderen. Uiteindelijk werden Lesly (13), Soleiny (9), Tien (4) en Cristin (11 maanden) na veertig dagen gevonden.

De opa en oma van de kinderen konden hun geluk niet op, zo vertelden ze in onderstaande video.