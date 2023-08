Biden roept catastrofale branden Hawaï uit tot grote ramp

De gouverneur van Hawaï sprak van een 'verschrikkelijke catastrofe' in het vakantieparadijs. Door felle natuurbranden op het eiland Maui in Hawaï zijn meer dan 11.000 mensen op de vlucht geslagen. De branden op het eiland Maui, dat jaarlijks miljoenen toeristen trekt, worden volgens de lokale autoriteiten aangewakkerd door orkaan Dora. Volgens autoriteiten zijn 270 gebouwen beschadigd of vernield. De brand is nog niet onder controle.