Nederlandse hulpverleners voeren dieren bij op Rhodos: 'Ze moeten in bos blijven'

De vuurzeeën op Rhodos werden aangewakkerd door hoge temperaturen en harde wind. Ook in andere delen van Griekenland ontstonden daardoor bosbranden. De schatting is dat in heel Griekenland meer dan 600 branden oplaaiden door ook de droogte in het gebied.

Vijf mensen kwamen daarbij om het leven, 74 brandweerlieden raakten gewond. Woningen, boerderijen en fabrieken zijn in de as gelegd. Hoe het afgebrande eiland Rhodos er nu bij ligt, zie je in deze video: