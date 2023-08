Jongen (6) gaf neerschieten juf in VS meteen toe: 'Heb haar doodgeschoten'

Uit de documenten bleek ook dat de jongen in de tijd dat hij werd vastgehouden totdat de politie kwam, zei: "Ik heb het gedaan". Daarna voegde hij er nog aan toe: "Ik heb gisteravond het pistool van mijn moeder gekregen."

De documenten laten ook zien dat er een ander incident met de jongen is geweest, toen hij nog op de kleuterschool zat. Een gepensioneerde lerares vertelde de politie dat hij haar 'probeerde te laten stikken, totdat ze niet meer kon ademen'.

In hand en borst geraakt

De schietpartij vond op 7 januari van dit jaar plaats op een school met ruim 500 leerlingen in Newport News in de Amerikaanse staat Virginia. De 25-jarige lerares raakte daarbij ernstig gewond. Ze werd in haar hand en boven in haar borst geraakt, maar herstelde. Voor de lerares klonk veel lof omdat ze eerst andere kinderen in veiligheid bracht voordat ze zich over haar eigen schotwonden bekommerde.

In de dagen erna werd duidelijk dat de jongen het wapen van zijn moeder gebruikte. De jongen loste één schot op de lerares. Hij deed dat opzettelijk, stelt de politie. Vijf maanden geleden deed de lerares voor het eerst haar verhaal.