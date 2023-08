Grote overstromingen in Noorwegen: dam bij elektriciteitscentrale breekt door

Noorwegen kampt de afgelopen dagen met extreem veel regen, net als buurland Zweden. Dat komt door zomerstorm Hans. Gisteren werden in het oostelijk deel van Noorwegen mensen geëvacueerd en vonden aardverschuivingen plaats door hevige regenval. Onder meer rondom Valdres, zo'n 180 kilometer ten noordwesten van Oslo, was de ellende met overstromingen en aardverschuivingen groot.

Zoals zomerstorm Poly in ons land vorige maand zeldzaam hevig was, is storm Hans dat nu overduidelijk ook in Scandinavië. Zowel Noorwegen als Zweden hebben code rood afgegeven, het zwaarste waarschuwingsniveau. In Zweden ontspoorde twee dagen gelden al een trein doordat het spoor was verzakt door gestegen water. Drie van de ongeveer honderd inzittenden moesten met verwondingen naar het ziekenhuis.