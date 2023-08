Franse aanklager: Duitse vrouw verzon verhaal over marteling door man

Maar uit het voorlopige onderzoek bleek al dat haar verhaal niet helemaal klopte. Zo zat de vrouw niet vastgebonden toen ze zondagochtend vroeg werd gevonden door agenten, en had ze een vaste telefoon binnen handbereik. Ook was er geen bloed aangetroffen in het appartement en had de vrouw geen blauwe plekken of andere zichtbare verwondingen.

Geen contact met familie

Na nog meer grondige medische en politiecontroles kan inmiddels met zekerheid worden gesteld dat de vrouw haar verhaal heeft verzonnen. "De aantijgingen van de vrouw worden niet ondersteund door bevindingen van de politie", zei Glady. Ook zei hij dat het stel zich nooit had aangemeld bij het Franse gezondheidssysteem, al jaren niet was geregistreerd bij de Duitse gezondheidsautoriteiten en geen contact had met hun families.

De echtgenoot van de vrouw zal niets ten laste worden gelegd.