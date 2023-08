Paddenstoelenmysterie in Australië: 3 doden na lunch met familie

Direct na het overlijden van de familieleden werd de politie ingeschakeld en kwamen de sterfgevallen in het Australische nieuws. Inmiddels is het land in de ban van de vergiftigingszaak, waarbij het vreemd genoemd wordt dat Erin en haar kinderen als enigen niets mankeren. Daarmee rijst de vraag of schoondochter Erin per ongeluk deze dodelijke paddenstoelen aan haar familie gaf, of dat er toch opzet in het spel is.

En dat is ook de hoofdvraag van het politieonderzoek, waar vandaag een persconferentie over werd gegeven, zo meldt onder meer de Australische krant The Age. Daarin bracht de politie naar buiten dat de 48-jarige Erin nu officieel verdachte is in het onderzoek. De politie gaat er vanuit dat zij de giftige paddenstoelen aan haar familieleden gaf.

Erin gescheiden van haar man

Maar of dat met opzet was, is voor de politie nog een groot raadsel. Daarnaast gaf de politie - na speculaties - aan dat Erin gescheiden was van haar man, de zoon van de overleden Gail en Don, maar dat de relatie nog wel vriendschappelijk zou zijn.

De politie zei ook dat de twee kinderen van Erin - die ook bij de lunch aanwezig waren - uit voorzorg zijn weggehaald bij hun moeder.