Vlaams gezin vindt na 2 dagen hond Cooper terug: werd meegesleurd door overstromingen Slovenië

Overstromingen en aardverschuivingen veroorzaakten afgelopen week enorme schade in Slovenië. In 24 uur tijd viel er in het land net zoveel regen als normaal gesproken in een maand. Voornamelijk in het noorden. Zes mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie twee Nederlanders.

'De ergste natuurramp'

Premier Robert Golob schatte de totale schade op meer dan 500 miljoen euro. Hij sprak van 'de ergste natuurramp' sinds het land in 1991 een onafhankelijke staat werd. Talloze wegen zijn weggevaagd, spoorverbindingen afgesloten en er brak een dam door in het oosten van het land.

Ruim negentig Nederlands zijn onderweg naar huis vanuit Slovenië. Door het hevige noodweer was hun eigen auto of camper te zwaar beschadigd om zelf terug te reizen, vertellen ze in onderstaande video.