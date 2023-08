Dronken automobilist rijdt in op Nederlandse bruiloft Cambodja: 13 gewonden

Het ongeluk gebeurde gisteren rond 14.40 uur op een trouwfeest in het dorp Chroy Neang Nguon, in de provincie Siem Reap. Op filmpjes, die onder meer rondgaan op sociale media, is te zien hoe een grijze SUV de Nederlandse bruid - die buiten staat - aanrijdt en vervolgens de trouwtent inrijdt. Daarna komt de auto tot stilstand en stort een deel van de feesttent in.

Op de beelden is gegil te horen en zijn er zichtbaar meerdere trouwgasten gewond.