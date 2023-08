Nederland stopt steun aan Niger na staatsgreep

Deze programma's lopen bijvoorbeeld via de Verenigde Naties of andere internationale organisaties, maar niet via de centrale overheid. Het kabinet wil namelijk niet samenwerken met de coupplegers.

Afspraken op pauze

Niger is voor Europa ook een strategisch belangrijk land dat een rol kan spelen in het beperken van migratie. Schreinemacher was eerder dit jaar samen met staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) in Niger om afspraken te maken tegen irreguliere migratie en mensensmokkel en ter verbetering van grensbewaking. Ook de uitwerking van de afspraken wordt op pauze gezet "in afwachting van verdere ontwikkelingen in Niger".

De coupplegers brachten vorige week de gekozen regering ten val. President Mohamed Bazoum zit sindsdien vast.