Na koude en donkere winter heeft Oekraïne nu genoeg energie, zegt minister

Oekraïne heeft afgelopen winter wel te kampen gehad met uitval van elektriciteit en warm water vanwege de aanvallen op bijvoorbeeld energiecentrales, verdeelstations, hoogspanningsnetten en andere infrastructuur. Daar werden miljoenen mensen door geraakt.

'Probeert gewone dingen te blijven doen'

RTL Nieuws sprak vorig jaar met twee Oekraïners hoe ze leefden in de winter, toen er wel stroomtekorten waren. Viktoria Ilkovitsj (inwoner van Kyiv) zei erover dat ze overdag probeerde Viktoria op haar kantoor in de universiteit te zijn. "Gelukkig staan er bij ons in de universiteit generatoren", vertelde Viktoria. "Daar konden mijn collega's en ik terecht om onze telefoons op te laden en wat te werken. Je probeert in zo'n situatie om zoveel mogelijk de gewone dingen te blijven doen."