Koelkast met daarin armen en benen gevonden in kanaal België: 'Nagels van vrouw waren nog gelakt'

De vondst in het kanaal werd gedaan ter hoogte van Hermalle-sous-Argenteau, een deelgemeente van de plaats Oupeye in de provincie Luik.

Een voorbijganger merkte de drijvende koelkast op en haalde deze naar de kant. Hij schakelde direct de hulpdiensten in toen hij de stank rook die uit de koelkast kwam. De politie opende de koelkast en zag de vier ledematen: twee armen en twee benen van een vrouw. Volgens de nieuwssite HLN waren de nagels van de vrouw nog gelakt.

Complex onderzoek

Het is niet duidelijk is waar de koelkast in het water is gegooid. Dat kan kilometers verderop al zijn gebeurd. Ook kan de koelkast van een boot of auto zijn gegooid, wat betekent dat de koelkast ook afkomstig kan zijn uit een andere Belgische plaats of zelfs het buitenland. De Belgische politie gaat dat nu onderzoeken.

Een forensisch patholoog kwam gisteren al naar de plek van de vondst toe om onderzoek te doen.

'Geschokt'

De burgemeester van de plaats laat weten 'geschokt te zijn dat dergelijke gebeurtenissen in de regio plaatsvinden'. "Als burgemeester en als mens hoop ik van harte dat de dader wordt gepakt en zich dan moet verantwoorden voor zijn daden", zegt hij tegen de Belgische krant Het Nieuwsblad.