Nog één dag extreme hitte in Italië, Griekenland moet tot donderdag wachten

De extreme hitte in Europa lijkt langzaam tot zijn eind te komen. In Spanje is het al een stuk minder heet dan vorige week, en ook in Italië zal het snel wat minder worden. Vandaag is het nog één dag erg pittig, weet meteoroloog Maurice Middendorp van Buienradar.

"Op Sicilië kan het vandaag nog wel meer dan 40 graden worden. Maar door de onweersbuien in het noorden, wordt de hete lucht wat weggedrukt. Morgen dalen de temperaturen flink, tot een graad of 30. Wind zwakt af "In Griekenland is de heetste dag juist morgen. 45, 46, 47 graden kan het daar in het binnenland zomaar worden. "In de loop van de week, na morgen, gaat de temperatuur daar ook dalen." En die dalende temperaturen kunnen wat de Grieken betreft niet snel gekomen. In onderstaande video zie je hoeveel moeite de brandweer heeft om bosbranden te lijf te gaan: Brand Rhodos woekert voort, brandweer machteloos: 'We kunnen dit niet alleen' 'We kunnen dit niet alleen' De wind zal in de loop van de week iets afzwakken. Dat is goed nieuws, want door de wind konden de branden op de eilanden Rhodos, Corfu en Evia zich razendsnel verspreiden. Warmte blijft in de buurt Goede berichten dus, maar Middendorp houdt een slag om de arm: "De warmte blijft hangen boven Noord-Afrika en is dus in de buurt. Als de wind draait kan het zomaar weer warm worden." Bovendien komt er geen natuurlijke hulp voor de brandweerlieden: "Regenen gaat het zeker niet."