Wegdek ruim 80 graden: in Arizona sterven mensen door het hete asfalt

Dat zegt dokter Kevin Foster van het brandwondencentrum in Arizona. Zijn centrum zit nu helemaal vol, vertelt de arts in een radio-interview met NPR. Er zijn al ruim veertig mensen met brandwonden opgenomen in het ziekenhuis, en dat is twee keer zo veel als normaal in deze tijd van het jaar.

"De zomer is altijd ons drukste seizoen, dus we anticiperen er wel op", zegt Foster. "Maar dit is heel vreemd. Het aantal patiënten is hoger en de verwondingen zijn serieuzer. Eigenlijk hebben we er geen goede verklaring voor." Als mensen langer dan 10 minuten op het asfalt liggen, gaat het echt mis. "Hun huid is dan volledig verwoest", zegt Foster.

Gevallen op straat

Het hoofd van het brandwondencentrum merkt dat patiënten niet beseffen hoe heet sommige alledaagse voorwerpen kunnen worden in de zon. Dat je met een hittegolf de zon moet vermijden en veel water moet drinken weten de meeste mensen wel, maar dat bijvoorbeeld het water in je tuinslang kokend heet kan zijn, is minder bekend.