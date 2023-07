Na Griekse eilanden ook bosbranden op Sicilië, vliegveld dicht

Luchthaven Falcone Borsellino twittert in de nacht van maandag op dinsdag dat het vliegveld genoodzaakt is te sluiten. Op foto's bij dat bericht is te zien dat de branden niet ver van het vliegveld woeden.

47,6 graden

De brandweer probeert met man en macht te voorkomen dat de branden rond Palermo overslaan op huizen en andere gebouwen in de stad. Sicilië gaat al sinds eind vorige week gebukt onder een hittegolf. In de plaats Catania werd maandag een temperatuur van 47,6 graden gemeten. Honderdduizenden mensen op het eiland zitten zonder stroom.