Opnieuw torenhoge temperaturen in Zuid-Europa: pas donderdag 'daling' naar 35 graden

Opnieuw torenhoge temperaturen in het zuiden van Europa, en dat houdt nog wel even aan verwacht Marjon de Hond van Buienradar. Eind volgende week lijkt de temperatuur te dalen naar zo'n 35 graden. In dit liveblog houden we je op de hoogte over weerextremen en vragen we ons af: in hoeverre kunnen deze worden gelinkt aan klimaatverandering?

Hoofdpunten Opnieuw meer dan 40 graden in verschillende Zuid-Europese landen, en de hitte houdt nog wel even aan.

Hitterecords verbroken in Rome (41,8 graden) en Catalonië (43,7 graden) en het Spaanse zeewater (24,6 graden)

Klimaatverandering is één van de oorzaken. Lees er hier meer over