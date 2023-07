Amerikaanse peuter dood door zeldzame hersenetende parasiet

"Het langst dat iemand ooit heeft overleefd, is drie dagen. Ik wist dat ik de sterkste zoon ter wereld had. Hij is mijn held en ik zal God voor altijd dankbaar zijn dat hij mij de liefste babyjongen op aarde heeft gegeven."

Vanaf 1962 zijn er in de VS in totaal 157 mensen besmet geraakt met de parasiet. Daarvan hebben slechts vier mensen de besmetting overleefd, schrijft de krant The New York Post.

Vorig jaar oktober overleed nog een tiener uit het Amerikaanse Las Vegas na een besmetting met de parasiet.