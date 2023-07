Drie doden, onder wie schutter, bij schietpartij centrum Auckland

Ook raakten zes mensen gewond, onder wie drie ernstig. Onder de zes gewonden zijn ook politieagenten, meldt de New Zealand Herald. De schietpartij vond om iets voor half 8 's ochtends (lokale tijd) plaats in een pand dat gerenoveerd werd aan Queen St. 1, in het centrale zakendistrict van de stad.

Volgens de krant zat de schutter, een 24-jarige man, in huisarrest vanwege huiselijk geweld en droeg hij een elektrische armband die wordt gedragen door mensen die op borgtocht vrij zijn. De schutter is ook omgekomen bij de schietpartij.

Bekijk hier beelden van de plek waar de schietpartij plaatsvond: