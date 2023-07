'Eerste beelden sinds opstand van Wagnerbaas Prigozjin in Belarus'

Sinds de opstand liet de Wagnerbaas nauwelijks van zich horen, op twee geluidsopnames na, waarin hij zei dat Wagner nieuwe overwinningen in Oekraïne had geboekt. De Belarussische president Aleksandr Loekasjenko liet twee weken geleden weten dat Prigozjin momenteel niet in Belarus was, maar zich in Rusland zou bevinden.

'Welkom in Belarus'

Maar volgens de beelden die zijn opgedoken op twee Telegramkanalen die aan de Wagnergroep worden toegeschreven, lijkt Prigozjin zich in Belarus te bevinden. In de video is een man zichtbaar, klinkend en lijkend op Prigozjin, die zijn huursoldaten toespreekt. 'Welkom in Belarus! We hebben met waardigheid gevochten. We hebben heel veel gedaan voor Rusland', zegt hij.

Bekijk hieronder beelden van de toespraak: