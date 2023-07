Onderzoek: week lichaamsbeweging in twee dagen proppen is even effectief

Voor het onderzoek werden de medische gegevens bestudeerd van in totaal 90.000 mensen in Groot-Brittannië, gedurende een week. Daaruit bleek dat een derde van de deelnemers inactief was, wat betekent dat ze minder dan 150 minuten per week sportten. 42 procent van de deelnemers verdeelde de fysieke inspanning van 150 minuten over één of twee dagen. Bijna een kwart van de deelnemers smeerde de sporttijd uit over meer dagen.

Risico hartaanval hetzelfde

De conclusie van de onderzoekers is dat het weinig uitmaakt of je de fysieke inspanning verspreidt over een week of twee dagen. Dat gold voor zowel het risico op een hartaanval als voor hartfalen en beroerte. In een vervolgstudie willen de onderzoekers nu gaan kijken of geconcentreerd sporten ook voordelen bij andere aandoeningen met zich meebrengt.