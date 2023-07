Nederlandse vakantiegangers gaan ondanks extreme hitte 'gewoon' naar het zuiden

De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) waarschuwt voor een stijging van hartaanvallen en sterfgevallen door de hittegolf in Zuid-Europa. Volgens de organisatie zijn vooral de hoge nachttemperaturen erg gevaarlijk. Ondertussen gaan Nederlandse vakantiegangers 'gewoon' naar het zuiden. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over weersextremen als gevolg van klimaatverandering, die wereldwijd zichtbaar zijn. Verder leggen we uit wat er deze week nou precies aan de hand is.

Hoofdpunten WMO: hittegolf zorgt voor hoger risico op hartaanvallen en sterfgevallen

Extreme temperaturen in Zuid-Italië, code rood in 20 steden

VS zucht onder hitte, hoogste temperatuur ooit op de wereld kan daar verbroken worden in Death Valley

Klimaatverandering is één van de oorzaken. Lees er hier meer over.