VN-chef na stoppen graandeal: klap voor mensen in nood

De Russische opzegging van de graandeal is volgens VN-chef António Guterres 'een klap voor mensen in nood'. Hij is naar eigen zeggen 'zeer teleurgesteld' dat de Russische president Vladimir Poetin niet is ingegaan op zijn voorstel over het verlengen van de deal.

"Honderden miljoenen mensen lijden honger en consumenten worden geconfronteerd met een wereldwijde crisis van stijgende kosten van het levensonderhoud. Zij zullen de prijs betalen", aldus Guterres. De secretaris-generaal zegt ook dat de VN zich zullen blijven inspannen voor een onbeperkte toegang tot de wereldmarkt als het gaat om voedsel en kunstmest uit Oekraïne en Rusland. Bekijk zijn volledige reactie in de video hieronder. Vandaag werd bekend dat Rusland de zogenoemde graandeal met Oekraïne - een van de grootste graanexporterende landen ter wereld - niet verlengt. Die deal ging over de uitvoer van landbouwproducten zoals graan over de Zwarte Zee. De overeenkomst tussen Rusland en Oekraïne kwam in juli vorig jaar tot stand onder bemiddeling van de Verenigde Naties en Turkije. In de video hieronder legt verslaggever Pepijn Nagtzaam uit waarom de graandeal zo belangrijk is. Kiev en Moskou sluiten graandeal met Turkije: 'Dit gaat om mensenlevens' 01:05 ✕ "Dit gaat om mensenlevens", aldus Nagtzaam. De deal werd een paar keer verlengd, tot vandaag. Rusland weigert de afspraken nu te verlengen, omdat het vindt dat Russische landbouwbedrijven indirect worden getroffen door sancties. Het land stelt nu nieuwe eisen. Nu de graandeal is gestopt, verwachten experts dat de prijzen wereldwijd omhoog zullen gaan. Vooral voor arme landen kan dit grote gevolgen hebben, omdat voedsel door prijsstijgingen onbetaalbaar wordt. Aanval Krimbrug Het pauzeren van de graandeal komt op het moment dat Rusland Oekraïne ervan beschuldigt de Krimbrug te hebben aangevallen. De brug die het vasteland van Rusland verbindt met De Krim is afgesloten voor verkeer. President Zelensky van Oekraïne heeft aangegeven dat de graandeal wat hem betreft voortgezet kan worden zonder medewerking van Rusland. Hij heeft de Turkse president Erdogan en VN-baas Guterres naar eigen zeggen een brief gestuurd met een voorstel daarover. Volgens Zelensky heeft 'niemand het recht de voedselzekerheid van een natie te vernietigen'. Onder de graandeal is bijna 33 miljoen ton aan Oekraïense landbouwproducten geëxporteerd naar tientallen landen, deels als voedselhulp. De president stelt dat de wereld nu kan laten zien 'dat chantage niet is toegestaan bij het bepalen wie genoeg eten op tafel heeft'. Lees ook: Rusland stopt met graandeal tot aan voorwaarden is voldaan