Van China tot VS, over de hele wereld is het deze week zinderend heet: 'Vooral door klimaatverandering'

Ook klimaatonderzoeker van het KNMI, Sjoukje Philip, wijst klimaatverandering aan als reden. "Je hebt over de hele aarde gezien grootschalige circulaties van lucht die zorgen dat je op bepaalde plekken hoge – of lage drukgebieden krijgt. De ligging van de huidige hoge drukgebieden zorgt voor een hoge temperatuur in Zuid-Europa. Maar door klimaatverandering is de temperatuur daar nu nog hoger dan normaal."

Zonder klimaatverandering zou je ook hittegolven hebben, maar niet zo extreem als nu. "Ze zouden een paar graden koeler zijn. Uit eerder onderzoek dat we hebben gedaan naar extreme temperaturen in Spanje, Portugal, Marokko en Algerije bleek ook dat de kans op die temperaturen honderd keer kleiner zou zijn als er geen sprake was van klimaatverandering."

Droogte

Een andere reden voor de aanhoudende hitte is de droogte. "Als er water in de bodem zit kan dat eerst verdampen door de zon en warmt de atmosfeer minder snel op", zegt Philip. "Maar nu is dat niet het geval en stijgt de temperatuur direct." Ook Middendorp noemt de droogte als reden. "Normaal gesproken zorgt het verdampen van het water voor koelere lucht, maar nu dus niet."