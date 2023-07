Ook allerlaatste zoektocht Franse Émile levert niets op: 'Nieuwe fase onderzoek'

Want ook vandaag is er weer geen enkel spoor gevonden van het jongetje dat afgelopen zaterdag vermist raakte in het plaatsje Haut-Vernet. Émile verbleef bij zijn opa en oma, en was aan het spelen in de tuin toen hij zaterdag verdween. Buren hadden de jongen nog alleen over straat zien lopen.

Honderden vrijwilligers hebben de afgelopen dagen naar het jongetje gezocht. Daar werden ook speurhonden bij ingezet. Verder kwamen meer dan 1200 tips binnen bij de politie via een speciale telefoonlijn.

Nieuwe fase

Maar nog altijd is er geen enkel spoor gevonden. En daarom gaat het onderzoek nu 'een tweede fase in', zei de officier van justitie tegen Franse media. "De fase van de langere termijn waarin rechercheurs meer mensen gaan verhoren en telefoongesprekken en kentekens van voertuigen in het gebied gaan onderzoeken."

Dat er ondanks de inzet van Sint-Hubertushonden niets is gevonden, wordt 'verontrustend' genoemd. Onder meer door hondentrainer Stéphane Renaud, vertelt hij aan Franse media. "Het is heel vreemd om in zo'n klein gebied geen enkel spoor te vinden."