Gepeste Amerikaanse jongen vraagt bij buren om vrienden: 'Heb ze zo nodig'

Het geld wordt ingezameld om verschillende dingen voor Shayden te kunnen kopen, zoals tickets voor een pretpark of schoolkleding. Ook kan het geld gebruikt worden voor een familietrip. De actie heeft tot doel mensen bewust te maken van het leed dat pesten veroorzaakt.

'De wereld is mijn tweede familie'

Shayden heeft inmiddels gereageerd op alle aandacht die hij krijgt. "Het is geweldig. Het voelt echt alsof de wereld mijn tweede familie is", zegt hij tegen een lokaal Amerikaans nieuwsstation. Ook geeft Shayden aan zich een stuk zelfverzekerder en blijer te voelen. "Ik ben een ander persoon dankzij hen. Ze zijn naast mijn moeder het belangrijkste dat me is overkomen."

Zijn moeder heeft ook gereageerd op de video van haar zoon. "Pas toen ik de video zag, realiseerde ik me hoe eenzaam hij zich voelde. Hoe alleen hij was." Ze is dan ook enorm blij met de aandacht voor haar zoon. Ook heeft ze een boodschap: "Als je ziet dat iemand gepest wordt, wees er dan gewoon voor die persoon. Laat die persoon niet lijden."