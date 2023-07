Minstens 300 migranten vermist op weg naar Canarische Eilanden

Twee boten, met allebei ongeveer zestig mensen aan boord, vertrokken ruim twee weken geleden vanuit Senegal met als doel in Spanje aan te komen. Een derde boot, met naar verluidt zo'n tweehonderd mensen aan boord, vertrok twaalf dagen geleden.

Families bezorgd

De families van de opvarenden hebben sinds hun vertrek niets meer van hen vernomen, meldt Walking Borders. De drie boten vertrokken vanaf het dorp Kafountine in het zuiden van Senegal. Vanaf daar moet een afstand van 1700 kilometer over zee worden overbrugd om in Tenerife aan te komen.