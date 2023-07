Frankrijk verbiedt vuurwerk voor nationale feestdag na rellen

Het vuurwerkverbod komt dit jaar niet onverwachts. Premier Élisabeth Borne had al duidelijk gemaakt dat er rond de feestdag uitgebreide veiligheidsmaatregelen worden genomen. Ze vertelde in de media op meerdere plaatsen in het land burgers en politici te hebben gesproken die vrezen voor nieuwe incidenten.

Controles bij grens

Relschoppers hebben vuurwerk eerder gebruikt om de politie mee aan te vallen. Ook worden dit jaar controles uitgevoerd bij de grens met België om te voorkomen dat burgers stiekem vuurwerk uit het buitenland halen in aanloop naar de feestdag.