Eritrea-festival in Duitsland loopt uit de hand: 26 agenten gewond

In eerste instantie had het stadsbestuur het festival verboden, omdat vorig jaar soortgelijke onrust was uitgebroken. Maar de rechter draaide dat verbod terug. Het festival werd georganiseerd door de Centrale Raad voor Eritreeërs in Duitsland. Volgens tegenstanders van het festival is die vereniging nauw verbonden met het dictatoriale regime in het Afrikaanse land Eritrea.

Strikte censuur en dwangarbeid

De afgelopen jaren heeft Duitsland aan veel Eritreeërs asiel verleend. Volgens mensenrechtenorganisaties vinden er in dat land grootschalige misstanden plaats, waaronder strikte censuur, dwangarbeid en militaire dienstplicht die wordt vergeleken met slavernij.