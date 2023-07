Kan kabinet straks nog beslissingen nemen over oorlog Oekraïne?

Het kabinet-Rutte IV is gevallen en dat betekent dat bewindslieden alleen nog lopende zaken kunnen behandelen. Omdat het kabinet niet volwaardig in functie is, 'wordt het niet geacht om belangrijke politieke beslissingen te nemen', is te lezen op de site van de Tweede Kamer.

Maar er kunnen uitzonderingen zijn. Bij het vorige kabinet waren dat bijvoorbeeld de coronacrisis en de toeslagenaffaire. Op die onderwerpen kon het kabinet beslissingen blijven nemen alsof het nog in functie was. Lijst met onderwerpen De beslissing welke onderwerpen nog behandeld mogen worden door het demissionaire kabinet ligt bij de Tweede Kamer, weet hoogleraar staats- en bestuursrecht Leonard Besselink van de Universiteit van Amsterdam. "Die maakt een lijst waar het demissionaire kabinet niet mee verder kan." Lees ook: Experts blij met afketsen migratieplan: 'Er komen niet nog meer regels' Rutte zei tijdens zijn ingelaste persconferentie gisteren al dat hij met het kabinet ook in demissionaire status door zal gaan om Oekraïne te steunen. "Net zoals wij demissionair alles zullen doen om ervoor te zorgen dat alle stappen worden gezet in de opvolging van het schandaal met de kinderopvangtoeslag en de opvolging van de conclusies en alle afspraken gemaakt na de parlementaire enquête Groningen." Controversiële onderwerpen De Tweede Kamer maakt deze onderwerpen waarschijnlijk dus niet - zoals dat heet - controversieel. Dat geldt niet voor andere zaken, waarover minder of geen overeenstemming is onder de partijen. Volg ons liveblog: Nalezen: zo viel het vierde kabinet-Rutte Bijvoorbeeld de stikstofaanpak, de toekomst van de landbouw en natuur, de woningmarkt en logischerwijs migratie. Rutte: "Nederland wacht op oplossingen, niet op uitstel, en het is spijtig dat uitstel er onvermijdelijk toch komt." Rutte zei toch te zullen proberen de komende maanden op al deze onderwerpen zo 'verstandig mogelijk beleid te voeren'. Maar één iemand verliest door deze kabinetscrisis dus in ieder geval niet de steun van Nederland: president Volodimir Zelensky van Oekraïne.