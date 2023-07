Warmste dag ooit in warmste week ooit: 'Dit loopt uit de hand'

Warm dus, maar delen van Zuid-Europa en Turkije waren ook natter dan gebruikelijk, stelt de Europese klimaatdienst Copernicus. Zo leidde extreme neerslag tot overstromingen in onder meer Turkije en Kosovo. Andere gebieden hadden juist te maken met veel droogte in juni, wat weer kon leiden tot ernstige natuurbranden.

Oceanen uitzonderlijk heet

De gevolgen zijn inmiddels wereldwijd merkbaar. Niet in de laatste plaats in de oceaan, die ook veel warmer is dan normaal. De oceanen waren in juni uitzonderlijk heet en dat leidde ook weer tot de warme lucht. Onder meer het zeeoppervlak van het noorden van de Atlantische Oceaan was erg warm. Ook de zee rond Ierland en het Verenigd Koninkrijk had te maken met opmerkelijke hittegolven.

Ondertussen werd de Stille Oceaan steeds warmer. Copernicus ziet daarin dat het natuurverschijnsel El Niño sterker wordt, wat mogelijk voor nog meer temperatuurrecords kan zorgen.

Wat het weersverschijnsel El Niño precies is, leggen we uit in onderstaande video.