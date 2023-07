Mensenrechtenorganisatie: dit jaar al 354 mensen geëxecuteerd in Iran

Van de mensen die ter dood werden gebracht, waren er 206 veroordeeld voor drugsgerelateerde aanklachten. Volgens de in Noorwegen gevestigde IRH is dit aantal 126 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

Mahsa Amini

Mensenrechtenorganisaties beschuldigen het regime in Teheran ervan de doodstraf te gebruiken om angst te zaaien nadat in september vorig jaar een protestgolf ontstond na de dood van Mahsa Amini. De 22-jarige vrouw stierf nadat ze was opgepakt voor het overtreden van de religieuze kledingvoorschriften in het land.

Ook in Nederland werd in die periode na haar dood gedemonstreerd. Dat zie je in onderstaande video: