Influencer verscheurt contract met Chinees kledingmerk Shein na gesponsorde trip

Daar kwam vervolgens een lading kritiek op. Veel volgers vonden dat de influencers geen oog hadden voor de slechte werkomstandigheden waardoor Shein meermaals negatief in het nieuws kwam.

Zo kaartte de ngo Public Eye in 2021 aan dat arbeiders in fabrieken die aan Shein leveren soms tot wel 75 uur per week werkten en maar één dag vrij hadden per maand. En vorig jaar ontdekte Channel 4, door undercover te gaan, dat in minstens twee fabrieken arbeiders dagen van 18 uur maakten. In één fabriek kregen arbeiders nog geen 2 eurocent betaald per kledingstuk; in een andere 4 cent.

Video's verwijderd

Influencer Dani Carbonari verwijderde na alle kritiek direct al haar video's van de tour. Ook bood ze in een eerdere video haar excuses aan. "Ik had meer onderzoek moeten doen van tevoren", zei ze. "Ik zal hiervan leren en blijven groeien." Nu heeft ze dus ook via een video op haar Instagram gezegd dat ze het contract met Shein heeft beëindigd.

Een andere influencer die mee was, genaamd Destene, heeft nog steeds de video van de rondleiding in de fabriek online staan.

Een woordvoerder van Shein liet eerder aan RTL Nieuws weten dat de video's van de influencers en hun commentaar 'authentiek' zijn, en dat Shein 'het perspectief van elke influencer op haar ervaring' respecteert. "We kijken ernaar uit om door te gaan met het bieden van meer transparantie over ons bedrijfsmodel en onze activiteiten."