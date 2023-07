Franse tiener in besloten kring begraven na dagen van rellen

De 17-jarige Nahel is vanmiddag in besloten kring begraven in het Franse Nanterre. De jongen werd afgelopen dinsdag doodgeschoten door de politie toen hij wegreed na een controle. In de dagen na zijn dood braken in heel Frankrijk rellen uit die inmiddels hebben geleid tot 1300 arrestaties.

Voor zijn begrafenis was veel belangstelling, maar de familie wilde de begrafenis in besloten kring doen. De familie wilde dat het 'een dag van bezinning' was voor de nabestaanden. Media niet welkom En dus konden niet alle belangstellenden de Ibn Badis-moskee in Nanterre, een voorstad van Parijs, binnenkomen voor het begrafenisgebed, schrijft de Franse krant Le Monde. Bij het gebouw waren mobiele slagbomen geplaatst om de drukte en het verkeer te controleren. Rond de moskee zelf waren afzettingen geplaatst. Zo'n tweehonderd mensen voor wie binnen geen plaats meer was, namen buiten deel aan het gebed. De nabestaanden van de tiener hadden vooraf aan media gevraagd weg te blijven bij de uitvaart. Journalisten die toch ter plaatse kwamen, werden volgens Le Monde verzocht weg te gaan. Lees ook: 1300 arrestaties tijdens vierde nacht van onrust in Frankrijk De dood van Nahel leidde afgelopen week in heel Frankrijk tot rellen. De jongen had een Algerijnse afkomst en mensen beschuldigen de politie ervan racistisch en te agressief te werk te gaan. Bij protesten in de nacht van vrijdag op zaterdag werden zeker 1300 mensen gearresteerd. Staatsbezoek afgezegd Vanwege de onrust in Frankrijk heeft de Franse president Macron het geplande staatsbezoek aan Duitsland afgezegd. De Duitse president Frank-Walter Steinmeier laat weten dat Macron heeft gevraagd om het bezoek uit te stellen. Macron zou eigenlijk morgen aankomen in Stuttgart om maandag en dinsdag een bezoek te brengen aan Ludwigsburg, Berlijn en Dresden. Bekijk ook: plunderingen en vernielingen in Franse steden 01:10 ✕ Opnieuw een onrustige nacht in verschillende Franse steden. In meerdere steden waren rellen. Op beelden is te zien dat demonstranten auto's vernielen en winkels plunderen.