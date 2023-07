Orkanen dit jaar vroeg en hevig: extreem warme oceaan doet vrezen voor het ergste

Die wind op zijn beurt, werkt op de oceaan - net als bij jezelf - verkoelend. Maar de wind boven de oceaan is de laatste periode zwak, en dus blijft de warmte boven de oceaan hangen, stelt Xie.

El Niño kan redding brengen

Wind, stof, of wat er ook aan de hand is: feit is dat de oceaan op dit moment van het jaar warmer is dan ooit tevoren. Precies de omstandigheden die orkanen nodig hebben om uit te groeien tot catastrofale rampen. Er is nog één redder in nood, en die zul je niet aan zien komen: El Niño. Het verschijnsel dat voor dit jaar is aangekondigd en ook voor heftige gevolgen kan zorgen, zo zie je in onderstaande video: