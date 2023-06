Dit is de 17-jarige jongen die door de Franse politie werd doodgeschoten

Mounia, de moeder van Nahel, heeft op TikTok een filmpje gepost waarin ze iedereen oproept om morgen mee te lopen in een protestmars. "Ik smeek het je, kom allemaal, voor mijn zoon", riep ze op.

Op Instagram, in een livestream van activisten tegen politiegeweld, riep Mounia gisteravond: "Ze hebben mijn baby van me afgenomen."

'Hij was mijn leven'

Nahel woonde volgens Franse media alleen met zijn moeder in de Franse stad Nanterre, in de wijk Vieux-Pont. "Ik heb een 17-jarig kind verloren", ging de moeder in de livestream verder. "Hij was nog een kind, hij had zijn moeder nodig. Mijn zoon werd neergeschoten. Ik had er maar één, het was mijn leven. Vanmorgen gaf hij me nog een dikke kus en zei hij tegen me: 'Mam, ik hou van je', ik zei tegen hem: 'Zorg goed voor jezelf'."