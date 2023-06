President Loekasjenko: Wagnerbaas Prigozjin aangekomen in Belarus

Loekasjenko vertelde dat Prigozjin vanmiddag met het vliegtuig zou zijn aangekomen in Belarus, daar zijn nog geen beelden van.

Het Kremlin maakte zaterdag bekend dat Prigozjin naar Belarus zou verhuizen in een deal die een einde maakte aan de opstand van de Wagnergroep. Loekasjenko zou daartoe hebben onderhandeld.

"We willen dat Wagner informatie over de oorlog gaat delen met Belarus", zei Loekasjenko vanmiddag. Hij gaf voor het eerst meer uitleg over de onderhandelingen die hij zaterdag zou hebben gevoerd tijdens een toespraak aan hoge officieren in Minsk.

'We delen één vaderland'

"Ik moet zeggen dat het pijnlijk voor me was om de recente ontwikkelingen in het zuiden van Rusland te zien", sprak Loekasjenko volgens staatsmedium Belta. "Dit komt omdat we één vaderland delen." Loekasjenko zou Prigozjin zaterdag hebben gezegd dat als hij met zijn troepen verder richting Moskou zou gaan, hij 'vernietigd' zou worden. "Halverwege word je gewoon verpletterd als een insect", zou hij telefonisch tegen Prigozjin hebben gezegd.