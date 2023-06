Poetin prijst militairen in speech: 'Jullie hebben ons vaderland gered'

Sjojgoe ook aanwezig

Tijdens de toespraak was ook defensieminister Sergej Sjojgoe aanwezig. Het was het eerste publieke optreden van Sjojgoe sinds de muiterij afgelopen zaterdag. De tocht van Jevgeni Prigozjins huurlingenleger naar Moskou was volgens Prigozjin bedoeld om de leiders van de Russische krijgsmacht 'ter verantwoording te roepen'. Prigozjin doelde daarmee met name op Sjojgoe.