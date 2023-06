Prigozjins eerste woorden na vertrek: 'Dit was hoe begin van de oorlog eruit had moeten zien'

Hij zei ook dat het de bedoeling was om de verantwoordelijken van fouten tijdens de oorlog tot de orde te roepen. In Prigozjins ogen zijn de minister van Defensie en de Russische stafchef verantwoordelijk. Het was niet de bedoeling om de Russische overheid omver te werpen. Het is nog niet duidelijk waar Prigozjin zich nu bevindt.

'Serieuze veiligheidsproblemen'

Prigozjin vond het erg spijtig dat het nodig was om Russisch luchtvaartmaterieel te raken. Volgens Prigozjin heeft zijn mars laten zien dat er serieuze veiligheidsproblemen in Rusland zijn.

Hoe moet het verder na de muiterij van Wagner? Olaf Koens probeerde de situatie zaterdagavond te duiden in onderstaande video: