Actie Wagner 'klap in gezicht' Poetin: 'Toenemende onrust in Rusland'

Momenteel is overigens nog niet duidelijk waar Prigozjin is, en of hij wel van plan is om naar Belarus te gaan. Daarbij zou het ook kunnen dat de actie averechts heeft gewerkt en het imago van Prigozjin is geschaad, aldus Van Koningsbrugge.

Zo verschijnen er online filmpjes van Wagne-huurlingen die hun leider 'zwak' noemen voor het niet afmaken van de opmars naar Moskou. Naar eigen zeggen heeft Prigozjin 25.000 manschappen, het is nog niet zeker hoeveel van hen bij hem blijven.

4. En Poetin, heeft hij nu gezichtsverlies geleden?

De actie van Wagner was een klap in het gezicht van Poetin. De Russische leider noemde de opstand in zijn eigen land 'verraad'. Maar geheel onverwacht was de escalatie van Prigozjin ook niet. Poetin heeft de grofgebekte Wagnerbaas met iedere beschuldiging of harde uitspraak tot nu toe weg laten komen.

Volgens Helga Salemon, Ruslandexpert bij HCSS, is dat opvallend. "Poetin pakt iedereen die hem tegenspreekt aan. Journalisten, politici, activisten; iedereen wordt gestraft. En dan zou er met Prigozjin niks gebeuren?"