Wat veroorzaakte implosie onderzeeër? Onderzoekers bestuderen materiaal Titan

Wat gebeurt er bij een implosie?

Het is niet een woord dat je elke dag tegenkomt, een implosie. Wat is het precies? "Het omgekeerde van een explosie", zegt duikinstructeur Pim van der Horst. "Bij een explosie spat alles naar buiten, omdat de druk van binnenuit groter is en naar buiten knalt."

In het geval van de Titan was het omgekeerd. De druk van buiten was gigantisch. "Het drukvat is op zeker moment bezweken. Dat wordt dan in elkaar gedrukt door een enorme kracht."